Максим Марченко встретился с выпускниками Академии Госпогранслужбы

Сегодня, 23 февраля, начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко встретился с выпускниками Национальной академии Госпогранслужбы имени Богдана Хмельницкого, которые, получив звание лейтенантов, прибыли по распределению на места будущей службы.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Одесской облвоенадминистрации.

Отмечается, что выпускники Национальной академии Госпогранслужбы будут служить на участке Южного регионального управления в Винницкой, Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях.

Обращаясь к молодым офицерам, Максим Марченко сказал: «Вчера вы были ещё курсантами, а ныне, получив лейтенантские погоны, назначены на должности в подразделения и управления пограничных отрядов и отбываете в места прохождения службы. Настало ваше время гнать врага с нашей земли, устанавливать границы и обеспечивать их охрану и оборону в будущем. Верю, что о каждом из вас будут говорить, как о сильных боевым духом офицерах, ведущих своих подчинённых к славе и победам. Будьте достойны героизма всех тех пограничников, которые уже проявили себя в боях за нашу Украину!».

Как сообщала Одесса News, в феврале 2023 года Президент Украины Владимир Зеленский обратился к выпускникам Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного (Львов) и Военной академии (Одесса).

Фото: ООВА

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