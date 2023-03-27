Измаильские пограничники нашли в микроавтобусе тайник с сигаретами

Тайник с сигаретами в микроавтобусе, которым ехали в Румынию, обнаружили в паромном пункте пропуска «Орловка» пограничники Измаильского отряда.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Отмечается, что во время осмотра грузового микроавтобуса у инспектора пограничной службы возникли подозрения по поводу того, что кузов автомобиля был не загружен, а к верхней части потолка прикручен бокс из OSB плит (спрессованный материал, состоящий из нескольких слоёв удлинённой щепы хвойных пород деревьев, — ред.)

«39-летний водитель объяснил, что это спальное место для водителя вроде как в больших грузовиках. Со стороны кабины водителя всё так и выглядело, но на искусственную конструкцию сработала служебная собака. Пограничники совместно с таможенниками раскрутили одну из OSB плит и обнаружили двойное дно под кроватью, в которое было загружено 850 пачек сигарет», — говорится в сообщении.

По факту перевозки товара с сокрытием на водителя составили таможенный протокол.

Микроавтобус и сигареты были изъяты до решения суда, — информируют пограничники.

Как сообщала Одесса News, в декабре 2022 года прокуроры Одесской областной прокуратуры совместно с детективами Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области и сотрудниками Южного регионального управления Госпогранслужбы разоблачили и прекратили канал незаконного перемещения через государственную границу с целью дальнейшего сбыта немаркированных подакцизных товаров – сигарет известных иностранных марок на 11 миллионов гривен.

Фото и видео: Госпогранслужба

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