В Измаиле пограничники нашли 6 тонн краденного дизельного топлива

Пограничники Измаильского пограничного отряда совместно с полицейскими под процессуальным руководством Измаильской окружной прокуратуры провели санкционированные обыски на территории нескольких домовладений города Измаила.

Как сообщает Госпогранслужба, по результатам следственных действий обнаружены ёмкости разного объёма, заполненные дизельным горючим.

«Кроме этого, горючее хранилось в двух микроавтобусах, один из которых находился на территории домовладения, а другой поблизости. Общий объём обнаруженного дизельного горючего составил более 6 тонн», — говорится в сообщении.

Правоохранители предполагают, что топливо, вероятно, похищалось с судов ЧАО «Украинское Дунайское пароходство» и других судов, находившихся в акватории Измаильского морского торгового порта.

Найденное дизтопливо и транспортные средства изъяты для дальнейшей экспертизы.

Следственные действия продолжаются.

Как сообщала Одесса News, в марте 2020 года в Одесской области полиция задержала преступную группу, которая «зарабатывала» на краже топлива из резервуаров Укрзализныци.

Фото: Госпогранслужба

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