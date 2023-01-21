В Одесском Доме-музее им. Н. К. Рериха проходит выставка «С любовью к Израилю»

До 6 марта в Одесском Доме-музее им. Н. К. Рериха будет проходить выставка «С любовью к Израилю».

Представлена живопись, графика израильской художницы Людмилы Беренштейн.

Людмила в 1991 году приехала в Израиль, у неё было очень тяжёлое материальное положение. Пока Людмила не вырастила своих дочерей, о творчестве, радости прикосновения к природе думать ей было сложно. Однако со временем всё наладилось, и теперь она — член Союза профессиональных художников Израиля, Союза художников города Ришон-ле-Цион, проводит выставки в Израиле, Сербии, Хорватии, её работы находятся в музеях и частных галереях ряда стран.

Музей работает ежедневно, кроме понедельника, с 10 до 18 часов.

Адрес: Большая Арнаутская, 47.

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