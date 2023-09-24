В Оперном театре представят самую красивую музыкальную сказку «Изумрудный город»

Одну из самых красивых музыкальных сказок – «Изумрудный город» – покажут в Одесском театре оперы и балета 30 сентября.

Эта знакомая всем с детства история посвящена маленькой девочке Элли из Техаса и её приключениям в Волшебной стране.

В постановке прозвучит музыка Джузеппе Верди, Жоржа Бизе, Вольфганга Амадея Моцарта, Джоаккино Россини, Николая Римского-Корсакова, Пьетро Масканьи и других композиторов.

Длительность постановки 2 часа.

Приходите к 12.00.

Стоимость билетов – 70-350 грн. Их можно купить здесь.

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