В Оперном театре представят самую красивую музыкальную сказку «Изумрудный город»

Одну из самых красивых музыкальных сказок – «Изумрудный город» – покажут в Одесском театре оперы и балета 30 сентября.
Эта знакомая всем с детства история посвящена маленькой девочке Элли из Техаса и её приключениям в Волшебной стране.
В постановке прозвучит музыка Джузеппе Верди, Жоржа Бизе, Вольфганга Амадея Моцарта, Джоаккино Россини, Николая Римского-Корсакова, Пьетро Масканьи и других композиторов.
Длительность постановки 2 часа.
Приходите к 12.00.
Стоимость билетов – 70-350 грн. Их можно купить здесь.
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