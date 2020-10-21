Дерзко: мошенники хотели забрать помещение у одесских фискалов

Одесские правоохранители разоблачили подозреваемых в мошенничестве с недвижимостью и подкупе нотариуса.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Одесской области.

Отмечается, что с помощью поддельных документов и денежного вознаграждения государственному регистратору злоумышленники пытались перерегистрировать на другое лицо право собственности на здание в центре Одессы площадью более две тысячи квадратных метров, которое занимает одесское управление Государственной фискальной службы Украины на Семинарской.



«После передачи нотариусу фиктивных документов и 40 тысяч долларов США оба правонарушителя были задержаны детективами следственного управления ГУНП при силовой поддержке бойцов батальона полиции особого назначения», — говорится в сообщении.

«Сейчас с фигурантами проводятся неотложные следственные мероприятия. Действия подозреваемых квалифицированы по ч.4 ст.190 (мошенничество) и ч.2 ст.368-4 (Подкуп лица, предоставляющего публичные услуги) Уголовного кодекса Украины. Согласно действующему законодательству, им грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества «, — отметил начальник следственного управления ГУНП в Одесской области Александр Саламаха.



Фото и видео: Отдел коммуникации полиции Одесской области