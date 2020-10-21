Выборы-2020: полиция Одесской области за сутки зафиксировала 28 нарушений

Работники полиции в общей сложности открыли 448 уголовных производств касательно нарушений, связанных с выборами.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

«В течение суток в ЕРДР внесены сведения о 25 уголовных правонарушениях. Всего в ЕРДР внесены сведения касательно 448 уголовных правонарушений: 217 — связаны с нарушением избирательного законодательства, 231 — связаны с избирательным процессом», — говорится в сообщении.

В частности, из всех этих дел 95 возбуждены по статье 160 УКУ (подкуп), 77 — по статье 157 (Воспрепятствование осуществлению избирательного права) УКУ; 25 — по статье 158 УКУ (предоставление ложных сведений в Государственный реестр избирателей); 15 — по статье 158-3 УКУ (Фальсификация, подделка, хищение, повреждение или уничтожение избирательной документации); 2 — по статье 158-1 УКУ (незаконное использование избирательного бюллетеня); 3 — по статье 159-1 УКУ (нарушение порядка финансирования политической партии, предвыборной агитации).

Всего за сутки в полицию поступило 314 заявлений и сообщений, связанных с нарушениями избирательного законодательства.

В частности, больше всего таких сообщений зафиксировано в Днепропетровской области — 29, в Одесской — 28, в Донецкой — 25, по 24 в Киевской и городе Киеве, в Харьковской — 21, во Львовской — 15, в Сумской — 14, п 12 — в Луганской, Запорожской и Ривненской, в Тернопольской — 11, по 10 — в Закарпатской и Николаевской, по 9 — в Волынской и Полтавской, по 8 — в Кировоградской и Херсонской, в Винницкой — 7, в Черкасской — 6, по 5 — в Ивано Франковский, Хмельницкой и Черниговской, в Черновицкой — 3 и 2 в — Житомирской областях.

Всего же с 5 сентября территориальные органы Нацполиции зарегистрировали 5 881 сообщение, связанное с избирательным процессом, в том числе по одесскому региону — 331.

Также были составлены 1367 протоколов о совершении админправонарушений, связанных с избирательным процессом.

Как сообщала Одесса News, в октябре Служба безопасности Украины разоблачила чиновника мэрии Подольска Одесской области на подкупе членов избиркома.

Инфографика: МВД