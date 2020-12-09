В центре Одессы в BMW бросили «коктейль Молотова»

Одесские полицейские устанавливают личность человека, пытавшегося поджечь автомобиль местной жительницы в центре города.

Об этом сообщает Приморский отдел полиции в г.Одессе.

«Злоумышленник поджёг и бросил на капот BMW, припаркованной на улице Канатной, бутылку с горючей смесью, однако распространиться огню помешал охранник парковки, который вовремя потушил пламя», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Шевченковского отделения полиции.

Работники правоохранительных органов изъяли вещественные доказательства и решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.15, ч.2 ст.194 (Покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога) Уголовного кодекса Украины, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от трёх до десяти лет.

Как сообщала Одесса News, 19 ноября 2020 года на парковке возле гипермаркета «Эпицентр», что на проспекте Небесной Сотни в Одессе, подожгли машину известному адвокату Константину Слуцкому.

Фото: Нацполиция в Одесской области