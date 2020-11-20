В Одессе совершён поджог автомобиля известного адвоката

Вечером 19 ноября на парковке возле гипермаркета «Эпицентр», что на проспекте Небесной Сотни в Одессе, подожгли машину известному адвокату Константину Слуцкому.

Об этом событии сообщает Думская.

Отмечается, что камеры видеонаблюдения показали, как неизвестный подъехал на мопеде к припаркованному автомобилю Toyota, вылил зажигательную смесь на капот, после чего быстро поджёг машину и скрылся.

«Авто принадлежит известному адвокату, который ведёт множество «громких» дел. В том числе представляет интересы пострадавшей стороны в резонансном убийстве пенсионера в Черноморске, которое произошло в декабре 2019 года», — говорится в сообщении.

Сам Слуцкий подтверждает, что поджог его машины непосредственно связан с его профессиональной деятельностью, поскольку он давно получает угрозы.

«На протяжении трёх лет я защищаю одного человека. Артур Прузовский — его враг: это бандит, негодяй, с его стороны уже неоднократно были угрозы, одной моей клиентке он уже сжёг машину. Мне он несколько раз говорил, чтобы я «сошёл с дороги», и вот теперь добрался до моего авто», — рассказал адвокат.

Пострадавший добавил, что машина была не застрахована, а во сколько обойдётся ремонт — он ещё не узнавал.

Нацполиция в Одесской области на данный момент не прокомментировала поджог.

Как сообщала Одесса News, в ноябре 2020 года Одесская областная прокуратуры направила в суд обвинительный акт в отношении двух жителей Одессы, которые подозреваются в приготовлении террористического акта — поджоге мечети в Одессе.

Фото: «Одесса»