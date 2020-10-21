Как в Одессе СБУ удалось выйти на 750 кг психотропов

Службе безопасности Украины удалось блокировать в Одессе транзит через Украину 750 килограммов психотропного вещества каптагон, известного как «боевой наркотик Исламского государства».

На «чёрном» рынке изъятый ​​товар оценивается в более 30 миллионов долларов, сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что в ходе спецоперации оперативники и следователи спецслужбы установили, что организовали переправку двое жителей Одессы и Львова. Они заказали психотроп в одной из стран Средиземноморского бассейна. Сотрудники СБУ задокументировали, что товар в начале сентября прибыл в морской порт «Южный», где был спрятан в контейнер со сладостями, и контролировали все дальнейшие действия злоумышленников.

Затем наркодельцы переместили груз в складское помещение. Для переправки каптагона в одну из стран Персидского залива они приобрели партию кукурузного крахмала, в который спрятали пакеты с психотропом. Два контейнера с наркотиками злоумышленники доставили в Одесский морской порт.



«После декларирования груза в таможенных органах сотрудники СБУ задержали фигурантов: одного при попытке вылета из Одессы, другого — по месту жительства. Контейнеры с каптагоном изъяты правоохранителями», — уточняется в сообщении.

В рамках уголовного производства, открытого следователями Управления СБУ в Одесской области, решается вопрос о сообщении обоим фигурантам о подозрении.

Продолжаются неотложные следственные действия по установлению всех лиц, причастных к функционированию трансграничной контрабанды наркотиков.

Операция проводилась под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области.



Как сообщала Одесса News, в августе 2020 года сотрудники Службы безопасности Украины в Одесской, Киевской, Донецкой и Запорожской областях пресекли деятельность транснациональной преступной группировки, занимавшейся контрабандным ввозом сильнодействующих веществ для изготовления и сбыта анаболиков.

Фото и видео: СБУ