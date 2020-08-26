СБУ изъяла в Одессе и Черноморске почти 2 тонны анаболиков

Сотрудники Службы безопасности Украины в Одесской, Киевской, Донецкой и Запорожской областях пресекли деятельность транснациональной преступной группировки, занимавшейся контрабандным ввозом сильнодействующих веществ для изготовления и сбыта анаболиков.

Об этом сообщает пресс- служба СБУ.



По предварительной версии следствия, в группировку входили граждане Украины и их зарубежные сообщники. Злоумышленники заказывали в Восточной Азии смеси с содержанием метандиенона и нандролона, которые используют для синтеза анаболических стероидов. Чтобы избежать разоблачения, «товар» доставляли авиационным сообщением через международные почтовые сервисы под видом косметики, бытовой химии и продуктов питания.

Отмечается, что после прибытия в международный аэропорт «Борисполь» груз транспортировали на склады и в подпольную лабораторию в Броварах на Киевщине. Синтезированные анаболические стероиды контрабандисты сбывали как продукцию известных марок на территории Украины и поставляли заказчикам из стран Западной Европы.

«Следователи спецслужбы при участии оперативников и прокуроров провели 10 обысков по местам жительства, в офисах фигурантов дела, по адресам складов и подпольного производства в Броварах, Мариуполе, Кривом Роге, Одессе и Черноморске. Во время следственных действий правоохранители обнаружили почти 2 тонны готовой продукции, упаковки для фасовки товара и этикетки», — уточняется в сообщении.

Также изъята компьютерная техника, флэш-накопители, специальное оборудование для производства незаконной продукции, черновые записи, документация, более 70 тысяч долларов США.

Следователи СБУ продолжают досудебное расследование по ч.2 ст.201 (контрабанда) и ч.4 ст.321 (незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт ядовитых или сильнодействующих веществ или ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины.

Устанавливаются все фигуранты дела, сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщала Одесса News, в Одессе СБУ блокировала контрабанду психотропов, отправляемых из Евросоюза.

Фото и видео: СБУ