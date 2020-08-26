Из 785 новых летальных исходов от COVID-19 по миру 650 приходится на Мексику

В мире на утро 26 августа зарегистрировали более 24 миллионов случаев COVID-19.

Как сообщает worldometers, за истекшие сутки в мире было подтверждено 10 028 новых смертельных случаев, в частности, 4 916 в Мексике и 2 720 в Индии.

В общей сложности, из 785 новых летальных исходов по миру 650 приходится на Мексику.

Всего в мире больны коронавирусом 24 061 834 человека, умерли 823 529, выздоровели 16 609 525 пациентов.

В настоящее время лидерами по количеству заболевших коронавирусом являются США, Бразилия и Индия. Украина занимает 27-ю позицию.

Как сообщала Одесса News, по мнению экспертов Всемирной организации здоровья, детям младшего возраста не рекомендуется носить защитные маски, поскольку они не могут самостоятельно правильно надевать и снимать их.