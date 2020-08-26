Минздрав обновил перечень стран «зелёной» и «красной» зон

Министерство здравоохранения обновило перечень стран, которые по количеству активных случаев COVID-19 на 100 тысяч населения отнесены к «зелёной» и «красной» зонам.

Такая информация доступна на сайте Министерства.

Отмечается, что Украина отнесена к странам «зелёной» зоны (54,9 активных случаев COVID-19 на 100 тыся населения).

В то же время в списке стран «красной» зоны находится Испания, в которой зафиксировано 138,7 активных случаев COVID-19 на 100 тысяч населения, Израиль — 230,6, Черногория — 112,6.

В «зелёной зоне» — популярные туристические направления — Турция, Египет, Болгария, а также Чехия, Греция, Австрия, Португалия, Польша, Кипр, Хорватия, Италия, Швейцария, Таиланд, Словения, Словакия, Венгрия, Грузия.

Для лиц, прибывающих из стран «красной» зоны, обязательна 14-дневная обсервация или самоизоляция и регистрация в приложении «Дій вдома».

По желанию, лицо может прекратить режим самоизоляции, сделав ПЦР-тест на выявление COVID-19 и получив отрицательный результат.

Перечень лабораторий, которые имеют право передавать результаты тестирования на COVID-19 методом ПЦР для прекращения самоизоляции через приложение «Дій вдома», доступен на сайте Центра общественного здоровья.

В Украине по состоянию на утро 26 августа лабораторно подтверждено 110 085 случаев COVID-19, из них за сутки — 1670, сообщает Система мониторинга Аппарата СНБО.



За сутки 36 пациентов умерли. Выздоровели — 584.

Как сообщала Одесса News, Украина сегодня занимает 27-ю позицию в перечне стран с наибольшим количеством заболевших коронавирусом.