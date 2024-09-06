В Одессе полиция разыскивает стрелка, ранившего прохожего

В Киевском районе Одессы утром 6 сентября неизвестный совершил несколько выстрелов в прохожего и скрылся. Его разыскивает полиция.

Об этом в Facebook сообщили в Главном управлении Нацполиции Одесской области.

«Сегодня около девяти часов на спецлинию «102» позвонил по телефону гражданин, который сообщил, что неизвестный мужчина совершил несколько выстрелов в прохожего и скрылся», — говорится в сообщении.

Отмечается, что потерпевшего госпитализировали. На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и криминалисты. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Одесса News информировала о стрельбе 19 июля 2024 года возле рынка «Привоз» в Одессе.

Фото: Нацполиция

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