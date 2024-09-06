Одессу этой осенью украсят 5 тысяч кустов хризантем

До конца сентября озеленители Коммунального предприятия «Горзелентрест» планируют высадить в Одессе пять тысяч кустов хризантем.

Осенние цветы украсят все районы города, но наибольшее количество этих цветов будет высажено в центральной его части, — сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Отмечается, что все цветы выращены в теплицах предприятия.

Для справки. Хризантемы – цветы рода астровых. Они бывают многолетние и однолетние. Обладают очень богатой цветовой палитрой и цветут почти до заморозков.

Одесса News информировала о работе одесского коммунального тепличного хозяйства «Троянда».

Фото: «Одесса»

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