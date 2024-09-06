6 сентября часть жителей Одессы останется без света из-за проведения аварийных работ

Дома некоторых одесситов 6 сентября будут отключены от энергоснабжения по причине проведения аварийных работ.

Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

Аварийные работы в электросетях запланированы, в частности, Южными РЭС по таким адресам: ул. Архитекторская 20, 20/корп.1, 22, 24, ул. Ильфа и Петрова, 61, 63, 63/1, пер. Загородный, 9, пер. Кошевого, 5/В, ул. Симоненко, 1,11а. Работы до 19-00.

Одесса News информировала, что Кабинет Министров Украины на заседании 31 мая 2024 года поднял c 1 июня тариф на электроэнергию для населения до 4,32 грн/кВт-час без дифференциации по уровню потребления.

Миру нужно активизировать беспрецедентные усилия для помощи Украине в энергетическом секторе во избежание гуманитарной катастрофы, — заявила Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

23 августа один из энергоблоков украинских АЭС вышел из ремонта досрочно, что позволило не применять ограничения энергоснабжения для потребителей. Однако, после ракетных обстрелов Украины 26 августа «Укрэнерго» пришлось вновь к ним вернуться. «Ситуация в энергетике сложная», — сказал Президент Украины Владимир Зеленский 27 августа.

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