Кому в Одессе 13 июня придётся посидеть без света

В связи с проведением запланированных и аварийных ремонтных работ по модернизации электросети 13 июня в Одессе запланировано очередное отключение электроснабжения в ряде жилых домов.

Об этом сообщило АО «Одессаоблэнерго».

Отключение электроэнергии будет произведено в этот день по таким адресам:

