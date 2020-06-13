Кому в Одессе 13 июня придётся посидеть без света

В связи с проведением запланированных и аварийных ремонтных работ по модернизации электросети 13 июня в Одессе запланировано очередное отключение электроснабжения в ряде жилых домов.
Об этом сообщило АО «Одессаоблэнерго».
Отключение электроэнергии будет произведено в этот день по таким адресам:
|Бисквитный переулок: 16
|7:00
13 июня
|21:00
13 июня
|Авария
|Гайдара: 6, 8, 10
|0:12
13 июня
|2:00
13 июня
|Авария
|Дворянская: 13, 13/15, 15, 15А, 15б
|8:00
13 июня
|17:00
13 июня
|Заплан.
|Добровольского проспект: 122-1, 126-1
|23:55
12 июня
|0:05
13 июня
|Авария
|Канатная улица: 130, 132
|7:00
13 июня
|21:00
13 июня
|Авария
|Коблевская улица: 36, 37, 38а, 38б, 40, 41, 41а, 42, 43, 44, 45
|8:00
13 июня
|17:00
13 июня
|Заплан.
|Кузнечная: 18, 20, 20/22, 22, 2022
|8:00
13 июня
|17:00
13 июня
|Заплан.
|Льва Толстого улица: 28
|8:00
13 июня
|17:00
13 июня
|Заплан.
|Малиновского Маршала: 43, 45, 47
|0:12
13 июня
|2:00
13 июня
|Авария
|Садовая: 16
|8:00
13 июня
|17:00
13 июня
|Заплан.
|Слепнёва переулок: 1, 2, 4
|7:00
13 июня
|21:00
13 июня
|Авария
|Соборная площадь: 10, 12, 14
|8:00
13 июня
|17:00
13 июня
|Заплан.
|Филатова Академика: 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47/2, 47/3, 48, 50, 52, 52/2, 52А, 54, 56, 58, 58/2, 60, 62, 64, 66, 68, 70/1
|0:12
13 июня
|2:00
13 июня
|Авария