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Кому в Одессе 13 июня придётся посидеть без света

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В связи с проведением запланированных и аварийных ремонтных работ по модернизации электросети 13 июня в Одессе запланировано очередное отключение электроснабжения в ряде жилых домов.

Об этом сообщило АО «Одессаоблэнерго».

Отключение электроэнергии будет произведено в этот день по таким адресам:

Бисквитный переулок:  16 7:00
13 июня		 21:00
13 июня		 Авария
Гайдара:  6, 8, 10 0:12
13 июня		 2:00
13 июня		 Авария
Дворянская:  13, 13/15, 15, 15А, 15б 8:00
13 июня		 17:00
13 июня		 Заплан.
Добровольского проспект:  122-1, 126-1 23:55
12 июня		 0:05
13 июня		 Авария
Канатная улица:  130, 132 7:00
13 июня		 21:00
13 июня		 Авария
Коблевская улица:  36, 37, 38а, 38б, 40, 41, 41а, 42, 43, 44, 45 8:00
13 июня		 17:00
13 июня		 Заплан.
Кузнечная:  18, 20, 20/22, 22, 2022 8:00
13 июня		 17:00
13 июня		 Заплан.
Льва Толстого улица:  28 8:00
13 июня		 17:00
13 июня		 Заплан.
Малиновского Маршала:  43, 45, 47 0:12
13 июня		 2:00
13 июня		 Авария
Садовая:  16 8:00
13 июня		 17:00
13 июня		 Заплан.
Слепнёва переулок:  1, 2, 4 7:00
13 июня		 21:00
13 июня		 Авария
Соборная площадь:  10, 12, 14 8:00
13 июня		 17:00
13 июня		 Заплан.
Филатова Академика:  24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47/2, 47/3, 48, 50, 52, 52/2, 52А, 54, 56, 58, 58/2, 60, 62, 64, 66, 68, 70/1 0:12
13 июня		 2:00
13 июня		 Авария

 

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