25 апреля в Одессе очередное отключение света в жилых домах

Ряд улиц в Одессе 25 апреля обесточены по причине проведения аварийных работ.

Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

Отмечается, что работы запланированы Cеверными РЭС по таким адресам: 5-я Пересыпская, 2-19. Работы продлятся до 19:50.

Южные РЭС: Абрикосовая, 4-105, Дубовая Роща, 2-57, Лигинская (Макаренко), 1-33, Писарева, 28-40, Равенства, 88-104, 91-195, пер. 1-й Равенства, 90, 92, пер. Абрикосовый, 1-29, Фонтанская дорога, 106-173, пер. Янтарный, 6-8, Тимирязева, 34, Золотой Берег, 1-37, пер. Узкий, 1-14, пер. Амбулаторный, 2-17, пер. Белякова, 2-8, пер. Всеволода Змиенко, 1-7, Дача Ковалевского, 1-8, 142 Рыбачья Балка, 3, Девятая Линия, 1, пер. Байдукова, 1-7 пров. Леваневского, 1-11, пер. Фестивальный, 1-4, Варненская, 7-9, Генерала Петрова, 8,10, Семёна Яхненко, 1-2. Работы до 18:00.

Центральные РЭС: Дальницкая, 43/14, 43/2. Работы до 19:00.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy