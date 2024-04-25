В бою за Украину погиб житель Одесской области Николай Корниенко, светлая память

28 декабря 2023 года после получения ранений, несовместимых с жизнью, в районе населённого пункта Тягинка Бериславского района Херсонской области погиб 38-летний старший матрос Николай Корниенко из Шабо Одесской области.

Об этом сообщала в Facebook Белгород-Днестровская районная государственная администрация.

С первых дней полномасштабного вторжения российских оккупационных войск на территорию Украины Николай Корниенко встал на защиту родной земли.

Церемония прощания со старшим матросом Николаем Корниенко прошла 3 января 2024 года в Шабо.

Одесса News информировала о гибели 28 декабря 2023 года вблизи населённого пункта Богдановка Бахмутского района Донецкой области военнослужащего отделения снайперов Виктора Кузнецова, уроженца села Маяки Одесской области.

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Фото: Белгород-Днестровская РГА/Facebook

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