Италия заключит с ЮНЕСКО новое соглашение по восстановлению Одессы

В следующем месяце Италия подпишет новое соглашение с ЮНЕСКО и Украиной по восстановлению Одессы и её Спасо-Преображенского кафедрального собора, повреждённого российскими обстрелами летом прошлого года.

Об этом заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters.

«15 мая в Риме мы подпишем соглашение с Киевом и ЮНЕСКО о реконструкции Одессы и её кафедрального собора», — сказал Таяни, не уточнив детали соглашения.

Он добавил, что приоритетом для Италии остаётся поддержка энергетической системы Украины.

«Как председательствующее в G7 государство мы продолжаем работать над установлением справедливого мира», — отметил министр.

Reuters напоминает, что в феврале Италия и ЮНЕСКО уже заключили в Киеве соглашение о выделении 500 млн. евро на восстановление крыши Спасо-Преображенского собора в Одессе.

Для справки. В Одесской области с февраля 2022 года россияне повредили 123 культурных памятника, из них 18 национального значения.

Одесса News информировала, что в апреле 2024 года ЮНЕСКО расширило охранную зону исторического центра Одессы, который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, до границ улиц Приморская–Лидерсовский бульвар–Леонтовича–Пантелеймоновская–Старопортофранковская–Балковская.

Буферная зона охватывает почти всё побережье Большого Фонтана до мыса Большой Фонтан и до улицы Фонтанской дороги, до Пантелеймоновской. В неё входит фактически весь Одесский порт, включая территорию бывшего судоремонтного завода, до улицы Приморской.

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