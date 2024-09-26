Зеленский в США встретился с лидерами Словении и Турции

Продолжается визит Президента Украины Владимира Зеленского в США.

25 сентября Владимир Зеленский встретился с Премьер-министром Словении Робертом Голобом и Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, — сообщает официальный сайт Президента Украины.

Отмечается, что Глава государства поблагодарил лидера Словении за оборонную поддержку и заключённое двустороннее соглашение по безопасности, а также подчеркнул важность обеспечить его практическую реализацию.

Президент выразил надежду на плодотворное сотрудничество с новым составом Европейской комиссии, где должность комиссара по вопросам расширения заняла представительница Словении.

В ходе встречи лидеры обсудили реализацию Формулы мира и участие представителей Словении в тематических конференциях по отдельным её пунктам.

На встрече с Президентом Турции особое внимание было уделено активизации двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также привлечению Турции и турецких компаний к восстановлению Украины.

Лидеры подробно обсудили реализацию Формулы мира, отметив важность обеспечения свободы судоходства в Чёрном море и ведущую роль Турции в имплементации соответствующего пункта Формулы по продовольственной безопасности.

Владимир Зеленский пригласил Реджепа Тайипа Эрдогана посетить Украину с визитом.

Одесса News информировала, что Президент Зеленский и первая леди прибыли в США для участия в мероприятиях 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Зеленский посетил в Пенсильвании Скрентонский завод по производству боеприпасов, который выпускает артснаряды для ВСУ, встретился с губернатором Джошем Шапиро, получил ежегодное отличие Американской академии достижений – The Golden Plate Award, встретился с канцлером Германии Олафом Шольцем, Генеральным секретарём Организации американских государств Луисом Альмагро, Премьер-министром Японии Фумио Кишидой, членами Конгресса США, а также Премьер-министром Индии Нарендрой Моди, Президентом Парагвая Сантьяго Пеньей, с руководителями ведущих американских энергетических компаний, украинской громадой в Нью-Йорке и вместе с первой леди Украины осмотрел выставку «Александра Экстер: сцена – это мир» в Украинском музее.

Фото: сайт Президента Украины

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