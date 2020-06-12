Куда пойти в Одессе на выходные 13-14 июня

В выходные дни 13-14 июня можно уже гулять в парках, загорать на пляже, ходить в рестораны, заглянуть в музей, на выставку, не забывая, конечно, о защитной маске. А можно, как и в предыдущие 100 дней, лежать на диване с дистанционным пультом.

Как всегда, выбор за Вами!

13 июня в Зелёном театре покажут шедевр Хаяо Миядзаки «Ходячий замок» — мультфильм, снятый по мотивам фентезийного романа Дианы Винн Джонс. Начало в 21:30. Стоимость билетов – 100 грн.

13 июня старинную дачу Анатры откроют для экскурсии. Путешествуя по Замку Монстров, посетители узнают историю романтичной усадьбы, истории семьи Анатра и будущем теперь уже замка Монстров. Начало в 13:00. Стоимость билетов – 200 грн. Запись на экскурсию по телефону: 067 484 45 89.

13-14 июня свободное время можно приятно скоротать в художественной галерее ArtOdessa, где открылась фотовыставка Аркадия Рыбака «Вокруг света». Автор фотопроекта – журналист и путешественник, главный редактор популярной одесской газеты «Порто-франко». Аркадий Рыбак побывал в 86 странах мира, откуда, помимо впечатлений и рассказов, привёз гигабайты фотографий. Также автор выставки презентует собственные книги: «Хорошо ли там, где нас нет? Моя Европа от А до Ю» и «Хорошо ли там, где нас нет? Загадочный юго-восток».

13-14 июня Одесский муниципальный музей личных коллекций им. Блещунова приглашает на выставку «Ретроспекция. Выставка гобелена». Она открыта ежедневно, кроме среды, с 10:30 до 17:30 в пространстве музея «Квартира №6».

13-14 июня функционирует музей-квартира Леонида Утёсова. Экспозиция открыта ежедневно, кроме среды, с 11:00 до 17:00. Музейные сотрудники призывают не забывать о защитных масках и соблюдении дистанции.

13-14 июня Садовый центр «Ваш Сад» на Французском бульваре приглашает на выставку кактусов, хищных растений и суккулентов. Организаторы обещают гостям увлекательное путешествие в мир кактусов и суккулентов. Здесь можно будет увидеть и живые камни, и устрашающие хищные растения, и множество видов представителей «колючего» мира. Вход свободный.

13-14 июня Одесский зоопарк открыт для посещений. Начало работы – с 9:00.

До 19 июня для тех, кто за период карантина истосковался по красоте, ждут в галерее «Сады Победы». Здесь открылась выставка «Flora», на которой представлены работы Елены и Владимира Ильичёвых. Все работы созданы в авторской технике «Blade&Socks», (с помощью носков).

До 24 июня ежедневно, кроме среды, в Музее западного и восточного искусства сразу в трёх залах выстака под названием «Человек в меняющемся мире». Над её созданием потрудились художники из объединения «Канон». Авторы экспозиции широко используют приёмы гротеска, элементы игры, мотивы масок и кукол марионеток. Стоимость билетов – 40 грн.

До 30 июня в Музее западного и восточного искусства откроется первый посткарантинный проект. Это персональная экспозиция одесской художницы, автора джазового мурала возле Пересыпского моста Леси Вербы. Проект посвящён легендарным эмигрантам, которые создавали будущее и продвигали глобальные идеи в других странах. Выставку можно посещать небольшими группами, соблюдая условия карантина.

До 5 июля в Музее современного искусства откроется второй проект одесского художника Димы Эрлиха под названием «Bored & Horny». Проект представляет собой мозаику из визуальной части, саунд-дизайна и динамичных флористических композиций. Вход — 40 грн.

До 8 июля Одесский художественный музей приглашает на проект-интервенцию «Реактуализация», посвящённый дню рождения одесского скульптора Бориса Эдвардса. Открытие — 7 июня. Будут представлены работы скульптора Полины Вербицкой, которые по смыслу и образам перекликаются со скульптурами Бориса Эдвардса из экспозиции музея. Стоимость билетов – 50-100 грн.

До 15 августа Одесский международный кинофестиваль и онлайн-платформа Takflix.com запускают совместный спецпроект OIFF Flashback, в рамках которого интернет-зрители смогут посмотреть фильмы, которые в разное время побеждали и участвовали в международной программе ОМКФ. Киноманов ждут 10 фильмов-победителей и участников международной конкурсной программы Одесского международного кинофестиваля. Все они будут доступны на платформе проекту OIFF Flashback по ссылке http://oiff.takflix.com/. Зрители смогут купить единый абонемент на все ленты проекту OIFF Flashback за 375 грн или же выбрать единичный просмотр выбранного фильма за 60 грн. В программе OIFF Flashback представлены такие фильмы: Хрусталь; А потом мы танцевали; Монос; Здесь был Саша; Человек, который купил Луну; Приют; Потому что мы мужики; Жалость; Лето 1993; Пылает, пылает, пылает.

Уютных выходных!

Фото: Odessa Online, Думская