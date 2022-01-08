Госагентство по туризму предлагает провести зимние праздники в Одессе

Государственное агентство по развитию туризма в Украине предложило для посещения 5 городов Украины, имеющих уникальное романтическое очарование зимой.

Среди этих городов — Одесса, — сообщает ведомство на своей странице в Facebook.

«Одесса — прекрасна в любую пору. А туманы, которые тут часто бывают зимой, превращают город в фантастично-романтическую локацию. Да и зимнее море может быть не просто красивым и фотогеничным, но добавить «драмы» вашему селфи. Наиболее испытанные романтики могут даже устроить пикник на берегу, который точно никогда не забудется. Кроме того, зимой в Одессе туристов намного меньше, чем летом, поэтому вы сможете спокойно рассмотреть городскую архитектуру, сделать удачное фото возле Оперы и прогуляться по Дерибасовской. Вы точно не останетесь голодными — из года в год наша жемчужина у моря обогащается новыми уникальными кафе и ресторанами с интересной кухней. В праздничные дни город не позволит никому скучать: рекомендуем вам познакомиться с местной насыщенной культурной программой», — говорится в сообщении турагентства Украины.

Фотоиллюстрации корреспондента Одесса News — яркое подтверждение сказанному.

Госагентство по туризму предлагает также для посещения в зимнее время города Львов, Луцк, Каменец-Подольский и Черновцы.

Как сообщала Одесса News, в Одессе предлагается большое количество мероприятий 8-9 января на Рождественские выходные дни.

Фото: Александр Александров/Одесса News

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