Одесситам до 12 лет и их родителям понравится представление в театре Музкомедии

Fashion LOL — захватывающее театрализованное представление для детей от 3-х до 12-ти лет в Одесском театре музыкальной комедии.

Самые красивые, самые модные подружки LOL решили устроить лучшую fashion вечеринку. На ней должен появиться особенный гость, которого любят все Лолы, но в ходе отправления приглашений на вечеринку одной из подружек оно не пришло!

Как развивались дальнейшие события, и кто является тайным гостем fashion вечеринки, вы увидите на шоу Fashion LOL!

Яркие костюмы, интересные декорации, музыкальные номера, элементы шоу и, конечно же, любимые подружки LOL — подарят вам незабываемые эмоции и море позитива!

Цена билетов от 100 до 380 грн. Их можно купить здесь.

Дата и время начала: 16 января, воскресенье, 11:00.

Больше анонсов в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod

Обсуждайте новости в нашем телеграм чате: https://t.me/onoduachat