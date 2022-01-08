Новый тренер «Черноморца» повёз команду на сборы в Турцию

Во время зимнего антракта в официальных соревнованиях футболисты одесской команды «Черноморец» проведут на турецком средиземноморье два тренировочных сбора.

Об этом сообщает официальный сайт ФК»Черноморец».

Отмечается, что первый сбор пройдёт с 9 по 27 января. В этот период «Черноморец» запланировал шесть спаррингов: 15 января — «Университатя» (Крайова, Румыния), 19-го — ФК «Мезёкёвешд» (Венгрия), 22-го — «Дрита» (Гнилане, Косово), 23-го — ФК «Приштина» (Косово), 26-го — «Шкупи» (Скопье, Северная Македония); еще один соперник уточняется (на вторую игру 26 января).

«Второй турецкий сбор состоится с 31 января по 18 февраля. Тренировочные матчи запланированы на 3-е, 6-е (два), 10-е, 13-е (два) и 17-е февраля», — говорится в сообщении.

Повёз «моряков» в Турцию новый главный тренер команды Роман Григорчук.

9 января Роман Григорчук проведёт пресс-конференцию, на которой расскажет об изменениях в составе футбольной команды.

Кстати, уже объявлено, что Артур Авагимян оставил «Черноморец», в котором он играл с января 2020 года.

Кстати. Ближайший футбольный матч «Черноморца» 28 февраля с командой «Мариуполь» на стадионе «Черноморец» в Одессе.

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