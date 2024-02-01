В Одессу прибыл гуманитарный груз из турецкого города-побратима Стамбула

В Одесский городской центр гуманитарной помощи доставлен гуманитарный груз из города-побратима Одессы — Стамбула.

Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

В грузе — 41 генератор разной мощности, 2500 аптечек первой помощи, — говорится в сообщении.

Отмечается, что груз пройдёт регистрацию и в ближайшее время будет распределён для использования по назначению.

«В свою очередь, в знак плодотворной дружбы между нашими городами мы передаём туристический символ Одессы «Якорь-сердце», который будет украшать один из парков в Стамбуле», – отметил мэр Одессы Геннадий Труханов.

По предварительной договорённости, «Якорь-сердце» планируется установить в парке, пролегающем вдоль бухты Золотой Рог — одной из самых живописных природных гаваней в мире.

Одесса News информировала, что более 2 тонн безглютеновой продукции получил от фонда Medizinhilfe Karpato-Ukraine Одесский инклюзивно-ресурсный центр №1 в январе 2024 года.

Фото: «Одесса. официально»/Telegram

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