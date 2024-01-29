Одесский инклюзивный центр получил более 2 тонн безглютеновой продукции

Более 2 тонн безглютеновой продукции получил от фонда Medizinhilfe Karpato-Ukraine Одесский инклюзивно-ресурсный центр №1.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Отмечается, что родители детей с особыми образовательными потребностями смогут получить эту гуманитарную помощь (макароны, рисовую муку, овсянку, рис и др.) в одном из городских ИРЦ, где ребёнок состоит на учёте.

Как отметила директор ИРЦ №1 Виктория Пастерначенко, Центр обратился с письмом-просьбой к госпоже Мартине Шойфлер и возглавляемому ею фонду помочь с продуктами питания на безглютеновой основе для подопечных инклюзивных центров Одессы.

«Правильное питание улучшает состояние здоровья детей с расстройством аутистического спектра. Мы отмечаем, что переход на безглютеновую и безлактозную диету в комплексе с программами биомедицинского лечения детей с аутизмом и методиками коррекции их поведения дают положительные изменения у детей с РАС», — подчеркнула директор Центра.

Одесса News информировала, что в январе 2024 года в рамках реализации проекта ЮНИСЕФ «Обеспечение непрерывности обучения и развития детей дошкольного возраста в условиях кризиса в Украине» при поддержке Министерства образования и науки Украины заведения дошкольного образования Одессы получили 44 ноутбука Hewlett-Packard.

Фото: «Одесса»

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