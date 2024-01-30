В Одессе пятерых детей госпитализировали с желудочным гриппом

В Одессе пятеро воспитанников детского сада попали в больницу с предварительным диагнозом «острый гастроэнтероколит».

Об этом в Facebook сообщил Одесский областной центр контроля и профилактики болезней.

«В КНП «Городская детская клиническая больница №2» Одесского городского совета госпитализированы 5 детей с предварительным диагнозом «острый гастроэнтероколит». При лабораторном обследовании обнаружен ротавирус», — говорится в сообщении.

Все больные дети посещали одно детское дошкольное учреждение. Специалисты провели комплексное обследование контактных лиц. В садике взяты пробы пищевых продуктов, воды и смыва для лабораторных исследований.

Отмечается, что ротавирус – это инфекционное заболевание, поражающее слизистые ротоглотки и тонкого кишечника. Этот недуг часто называют желудочным или кишечным гриппом. Заболевание наиболее распространено в мире после острой респираторной вирусной инфекции. Медики напомнили, что в 2023 году в Одесской области зарегистрировано 4 вспышки острых кишечных инфекций, в результате которых пострадали 28 детей и взрослый.

Как сообщала Одесса News, в январе 2024 года Одесская облпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении двух жителей Раздельнянского района по факту незаконного изготовления и сбыта алкогольных напитков, что привело к массовому отравлению и смерти людей.

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