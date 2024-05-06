Жизнь продолжается: за прошедшую неделю в Одессе родились 123 малыша

За последнюю неделю в городских роддомах Одессы родились 123 малыша, что на 21 ребёнка больше, чем на прошлой неделе.

Среди младенцев одна двойня, — сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Отмечается, что количественное преимущество на прошлой неделе получили новорожденные мальчики, которых появилось на свет 66. Также в течение недели увидели свет 57 маленьких одесситок.

«Наибольшее количество родов за последнюю неделю приняли медики городского роддома №5 — здесь на свет появились 38 младенцев», — говорится в сообщении.

Подчёркивается, что все городские роддома Одессы в полном объёме оказывают медицинскую помощь беременным, роженицам и новорожденным.

Одесса News информировала, что на предыдущей неделе в Одессе на свет появились 58 девочек и 44 мальчика.

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