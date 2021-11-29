Ляшко — лучший министр в Украине, а страна на 2-м месте в мире по смертности от COVID-19

Украина на втором месте в мире по суточной смертности от коронавируса.

Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers.

Согласно статистике, больше всего умерших в сутки в России – 1224. На втором месте по смертности Украина – 400, третьем – Мексика (245).

В десятку лидеров также попали Индия, Турция, Вьетнам, Филиппины, США, Греция и Румыния.

По состоянию на утро 29 ноября Украина находится на 17-м месте в мире по количеству заболеваний коронавирусом. Лидируют США, Индия и Бразилия.

Кстати, на последней пресс-конференции Президент Украины Владимир Зеленский сказал: «Я считаю, что у нас честный и профессиональный министр здравоохранения».

Как сообщала Одесса News, в Университете Аризоны учёные пришли к выводу, что первым известным заражённым COVID-19 человеком была продавщица на рынке морепродуктов в китайском городе Ухань, а не бухгалтер, о котором ранее сообщала Всемирная организация здоровья.

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