«Черноморец» готовится к смене владельцев

Клуб Украинской Премьер-Лиги «Черноморец» и одноименный одесский стадион получат новых владельцев.

Об этом сообщает телеканал «Футбол».

Отмечается, что в настоящее время владелец одесского клуба – Леонид Климов.

Однако, уже вскоре ими станут одесские бизнесмены Борис Кауфман и Александр Грановский. Они уже близки к заключению сделки.

Кауфман и Грановский планируют полностью обновить состав команды, отказаться от арендованных и сделать ставку на местных питомцев.

Как сообщала Одесса News, «Черноморец» идёт на 13-м месте в УПЛ.

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