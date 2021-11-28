Что дома, что на выезде: «Черноморец» проиграл «Десне»

Футболисты одесского «Черноморца» потерпели поражение от черниговской «Десны» в 16-м туре чемпионата Украины среди команд Премьер-лиги (УПЛ).

Встреча прошла на стадионе «Черноморец» в Одессе и завершилась в пользу гостей со счетом 1:0, сообщается на официальном сайте клуба.

Отмечается, что с первых минут матча «Черноморец» прижал гостей к их воротам. Однако, «Десна» довольно быстро перевела игру к противоположным воротам. На 27-й минуте футболист «Десны» Тотовицкий без помех поразил пустой угол ворот «моряков».

Больше голов не было. «Увы, приходится констатировать, что в очередной раз «моряки», ярко сыграв в нападении, ушли с поля без набранных очков», — резюмируется в спортивном комментарии.

Турнирное положение команд таково: «Динамо» — 41 очко (после 16-ти игр), «Шахтер» — 38 (15), «Ворскла» — 31 (15), «Днепр-1» — 31 (15), «Заря» — 29 (15), «Десна» — 24 (16), «Александрия» — 23 (15), «Верес» — 22 (15), «Металлист 1925» — 19 (15), «Львов» — 16 (16), «Колос» — 15 (15), «Рух» — 13 (14), «Черноморец» — 11 (16), «Минай» — 10 (16), «Ингулец» — 10 (14), «Мариуполь» — 7 (15).

Как сообщала Одесса News, 19 ноября на стадионе «Динамо» имени В.В.Лобановского футболисты одесского «Черноморца» проиграли киевскому «Динамо» со счётом 1:6.

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