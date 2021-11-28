Коронавирус отнял жизнь у Александра Градского

В Москве в ночь на 28 ноября умер певец и композитор Александр Градский.



Как сообщает ТАСС, народный артист России Александр Градский умер в возрасте 72 лет в 02:10 28 ноября.

Позднее информацию подтвердили соратники Градского на странице музыканта в Instagram.

«Сегодня не стало Александра Борисовича. Ушла эпоха. Ушёл человек. Спасибо Мастеру за творчество, оно навеки отзовётся в сердцах», — написали они.

Состояние здоровья Александра Градского заметно пошатнулось после перенесённого коронавируса. В сентябре этого года стало известно о том, что композитор попал в больницу с подозрением на COVID-19. В СМИ сообщали, что у него поражение легких — 70%. В пятницу СМИ сообщили, что Градского экстренно доставили в московскую больницу с подозрением на инсульт. Композитор жаловался на плохое самочувствие, когда находился у себя дома.

О дате и месте похорон родственники сообщат дополнительно.

​​​​​​​Александр Градский был советским и российским певцом, мультиинструменталистом, автором песен, поэтом и композитором. Его называли одним из основоположников русского рока.

3 ноября Градскому исполнилось 72 года.

Градский родился в 1949 году в Копейске Челябинской области. Первую сольную пластинку выпустил в 1973 году. Дискография Градского насчитывает более четырёх десятков альбомов.

Артист также вёл преподавательскую деятельность – он работал в Институте имени Гнесиных, заведовал кафедрой вокала в Российской Академии Театрального Искусства.

Работал в совместных проектах и концертах с Лайзой Минелли, Шарлем Азнавуром и многими другими знаменитостями.

В 2014 году открыл в Москве собственный музыкальный театр «Градский Холл».

Последние несколько лет Градский был наставником в телепроекте «Голос».

Как сообщала Одесса News, в январе 2021 года от коронавируса умер Владимир Коренев, сыгравший главную роль в советской приключенческой кинодраме «Человек-амфибия».

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