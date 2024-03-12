Во время ночной атаки 12 марта в сторону Одессы летела вражеская ракета Х-59

Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 22 БпЛА типа Shahed.

Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 17 ударных БПЛА были уничтожены, — сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.

По информации Сил обороны юга Украины в Telegram, в их зоне ответственности в течение 2,5 часов подразделения ПВО отражали атаку. 8 целей было уничтожено: 2 — в Херсонской области, 4 — в небе над Николаевской, ещё 2 — в направлении Днепропетровщины.

Во время этой атаки враг совершил ещё пуск ракеты Х-59 в направлении Одесской области. Цель была уничтожена подразделениями ПВО над морем.

Одесса News информировала, что в ночь на 11 марта враг предпринял массированную дроновую атаку против Одесской области, сбито 10 барражирующих беспилотных аппаратов типа «Shahed-131/136» В Одесском районе поражён инфраструктурный объект, люди не пострадали.

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