Свитолина показала характер в теннисном турнире в Китае и выиграла

Третья «ракетка» мира, теннисистка родом из Одессы Элина Свитолина обыграла 13 сентября Юлию Путинцеву во втором раунде теннисного турнира WTA Premier в городе Чжэнчжоу (Китай) с призовым фондом 1 млн долл.

Результат поединка одесситки против представительницы Казахстана (№36 WTA) — 3:6, 6:1, 7:6 (7:5), сообщает XSport.

Cвитолина начала матч с брейка и повела в счете 2:0, затем отдала четыре гейма кряду и, в итоге, проиграла сет, — говорится в сообщении.

Отмечается, что во второй партии Свитолина вновь начала с 2:0, но на этот раз не позволила сопернице отыграться и отдала Путинцевой лишь один гейм – на своей подаче. Третья партия началась по старому сценарию – 2:0 от украинки, но теннисистка из Казахстана вновь выиграла четыре гейма подряд, а затем повела со счетом 5:3, но не смогла подать на матч и позволила украинке сравнять счёт, а затем и перевести игру на тай-брейк.

«Тай-брейк начался для Свитолиной ужасно – с 0:4, которые затем превратились в 1:5. Но украинка сумела выиграть шесть розыгрышей кряду и закрыла встречу.Теннисистки провели на корте 2 часа 35 минут», — пишет спортивное издание.

Таким образом, Свитолина стала последней четвертьфиналисткой турнира Чжэнчжоу и в следующем матче встретится с Кристиной Младенович. Поскольку матчи 12 сентября были перенесены на 13 сентября из-за дождя, то нашей землячке придётся провести две встречи в один день, тогда как Младенович свой матч второго круга играла ещё позавчера.

Как сообщала Одесса News, теннисистка из Одессы Екатерина Козлова не смогла в пятницу выйти в полуфинал турнира WTA International с призовым фондом 250 тысяч долларов Jiangxi Open в китайском городе Наньчан.