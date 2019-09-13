Одесские копы задержали подозреваемых в нападении на иностранцев

Одесские полицейские задержали трёх подозреваемых в разбойном нападении на иностранцев.

Как сообщает Приморский отдел полиции в Одессе, событие произошло в одном из развлекательных заведений Приморского района, когда от противоправных действий пострадали трое посетителей — иностранных туристов.

«Злоумышленники жестоко избили их и отобрали деньги», — говорится в сообщении.

Отмечается, что получив сообщение о происшествии, правоохранители немедленно задержали нападавших.

Их неправомерные действия следователи Шевченковского отделения полиции квалифицировали по ч.2 ст.187 Уголовного кодекса Украины как разбой.

Фигурантам объявлено о подозрении в совершении преступления и на время досудебного расследования избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Сейчас полицейские проверяют задержанных на причастность к другим преступлениям.

Фото и видео: Нацполиция