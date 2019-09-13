Одесские копы задержали подозреваемых в нападении на иностранцев

Одесские полицейские задержали трёх подозреваемых в разбойном нападении на иностранцев.
Как сообщает Приморский отдел полиции в Одессе, событие произошло в одном из развлекательных заведений Приморского района, когда от противоправных действий пострадали трое посетителей — иностранных туристов.
«Злоумышленники жестоко избили их и отобрали деньги», — говорится в сообщении.
Отмечается, что получив сообщение о происшествии, правоохранители немедленно задержали нападавших.
Их неправомерные действия следователи Шевченковского отделения полиции квалифицировали по ч.2 ст.187 Уголовного кодекса Украины как разбой.
Фигурантам объявлено о подозрении в совершении преступления и на время досудебного расследования избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
Сейчас полицейские проверяют задержанных на причастность к другим преступлениям.
Фото и видео: Нацполиция