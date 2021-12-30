За разбой два одесских молодчика получили по 7 лет тюрьмы

За совершение разбоя на автогазозаправочной станции в Одесской области два молодых преступника приговорены к 7 и 7,5 годам лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Отмечается, что прокуроры Суворовской районной прокуратуры Одессы поддержали публичное обвинение в суде в отношении 27- и 25-летних жителей Ширяевского района, подозреваемых в совершении разбойного нападения.

Следствием установлено, что в январе 2018 года соучастники, вступившие в преступный сговор, используя ранее найденный ключ, открыли входные двери ночью и проникли в помещение автомобильного газозаправочного пункта на пр.Добровольского в Одессе. Побив оператора АГЗП, злоумышленники забрали его телефон и пневматический газобаллоновый пистолет, а также другое имущество и средства, принадлежавшие предприятию.

После этого осуждённые исчезли с места преступления, распорядившись похищенным по своему усмотрению.

Приговором Суворовского райсуда злоумышленники признаны виновными и приговорены к 7 и 7,5 годам с конфискацией имущества.

Как сообщала Одесса News, в октябре 2021 года за совершение разбоя на 75-летнюю женщину в Суворовском районе Одессы 31-летний гражданин Грузии и 22-летняя жительница Одессы приговорены к 8,5 годам лишения свободы.

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