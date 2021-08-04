Одесские полицейские задержали группу бандитов

Оперативники внутренней безопасности Нацполиции помешали преступным планам двух мужчин в совершении тяжкого преступления — разбойного нападения на супругов одесситов. Злоумышленников задержали. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

Как сообщает Нацполиция в Одесской области, оперативники Одесского управления Департамента внутренней безопасности НПУ получили информацию, что группа лиц готовится к совершению преступления. После тщательной проверки сведения подтвердились.

Установлено, что двое мужчин, один из которых находится в розыске за аналогичное преступление, разработали план разбойного нападения на дом супругов в Березовском районе Одесской области. Сообщники подготовили средства маскировки, орудия для совершения преступления, оружие.

По собранным материалам внутренней безопасности НПУ следователи Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области, под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области, начали уголовное производство по ч.2 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Отмечается, что, дождавшись ночи, заговорщики перелезли через забор, осмотрели двор и пытались проникнуть в частный дом, где их сразу же задержали работники правоохранительных органов. Во время спецоперации злоумышленники оказали вооружённое сопротивление.

В ходе санкционированных обысков у бандитов обнаружено и изъяты пистолеты со снаряжёнными магазинами, патроны, перчатки, скотч, инструмент типа «фомка», автомобиль, на котором они передвигались.

Злоумышленникам сообщено о подозрениях по ч.3 ст.187 Уголовного кодекса Украины. За совершение правонарушения участникам группы грозит лишение свободы на срок до 12 лет.

Продолжается проверка причастности сообщников к совершению других преступлений.



Как сообщала Одесса News, 3 августа в Одессе произошла стрельба на улице Малиновского, 53, во время которой был убит один из её участников Лачин Мамедов, ранее привлекавшийся за мелкое хулиганство. Стрелявший, как и погибший, является азербайджанцем и предполагают, что убийство было заказное. Нападавший — в розыске.

Фото и видео: Департамент внутренней безопасности НПУ

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