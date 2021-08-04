Белорусская спортсменка-невозвращенка вылетела в Варшаву, но оказалась в Вене

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которую отстранили от Олимпиады после критики руководства сборной, вылетела в среду, 4 августа, из аэропорта Токио в Австрию.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters.

Сначала сообщалось, что спортсменка должна была сесть на рейс в Варшаву, поскольку правительство Польши предложило ей гуманитарную визу и предоставление убежища.

Вместо этого она вылетела рейсом Austrian Airlines, который должен приземлиться в Вене в 16:05 (14:05 по Гринвичу) в среду.

Как пишет агентство, представитель белорусской общины, который контактировал с Тимановской, сказал, что дипломаты изменили её рейс «по соображениям безопасности».

Белорусская спортсменка приехала в международный аэропорт Нарита в сопровождении полиции. Она не общалась с несколькими десятками репортёров, которые ждали её, и сразу пошла в VIP-зону в сопровождении нескольких официальных лиц.

Сообщается также, что ещё одна белорусская легкоатлетка Яна Максимова, которая выступает в Токио на Олимпиаде в соревнованиях по многоборью, заявила, что не собирается возвращаться на родину после ситуации, произошедшей с ее соотечественницей Кристиной Тимановской.

Цитирует Максимову фонд спортивной солидарности Беларуси (BSSF) в своём Instagram:

«После всех произошедших событий в Беларусь возвращаться я не планирую. У меня есть маленькая дочь, я не могу рисковать. Я из тех людей, кто не может молчать. Когда жила и тренировалась в Беларуси, меня не отпускала вся ситуация. На протяжении всего этого времени, рискуя всем, я продолжала что-то делать. В Германии сейчас могу дышать полной грудью, хорошо спать. Очень хочу вернуть ту энергию, которой мне не хватило на соревнованиях для хорошего выступления и попадания в Токио на ОИ. Всё это время я двигаюсь и, конечно, хочу продолжать свою спортивную карьеру. Все ещё верю в себя и очень хочу, чтобы кто-то помог мне в подготовке, ведь в Беларуси у меня не было ни врача, который хотя бы советовал бы, как восстанавливаться или какие витамины принимать, ни массажиста».

«16 лет я выступала за сборную, которой было абсолютно всё равно. Когда у меня падали результаты, меня отправляли к психологу, хотя я очень сильный спортсмен – и всё наше руководство это знает, но никто не смог помочь мне достичь нужных высот. А ещё я очень надеюсь, что дождусь того времени, когда поеду выступать под бело-красно-белым флагом».

Как сообщала Одесса News, Тимановскую, которая 2 августа должна была принять участие в квалификационном забеге на 200 метров в Токио, пытались насильственно отвезти в Беларусь.

Муж и ребёнок Тимановской выехали из Беларуси в Киев.

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