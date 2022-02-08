7 февраля в рамках футбольного турнира «Winter Cup 2022» в Анталии (Турция) на спортивном комплексе «Мардан» игроки «Черноморца» встретились с командой «Полесье» из Житомира и проиграли по пенальти.

Подробности матча сообщил футбольный клуб «Черноморец».

Отмечается, что в первом матче турнира «Winter Cup 2022» повреждения получили сразу два форварда нашей команды Юсов и Русин, поэтому в матче с Житомиром их заменили Морозюк и Петков. В остальном же стартовый состав «Черноморца» остался таким же, как и в игре с «Металлистом».

«Первый тайм встречи с «Полесьем» завершился с явным преимуществом «моряков» по количеству ударов по воротам — восемь против трёх, — говорится в спортивном комментарии.

В начале второго тайма одесситы повели в счёте. Игру контролировали наши футболисты, хотя соперники стремились изменить результат. Удары по воротам точностью не отличались как с одной, так и с другой стороны. Поединок шёл к вполне заслуженной победе «Черноморца», но последние усилия «Полесья» принесли житомирской команде успех. Вновь, как и во встрече с «Металлистом», «моряки» позволили сопернику сравнять счёт перед финальным свистком.

«Послематчевые пенальти опять оказались не в пользу «Черноморца». Первая серия из пяти ударов победителя не определила — 4:4. Гол Мартиновича турецкие арбитры признали недействительным (по их мнению, «моряк» взял слишком большую паузу перед ударом с «точки»), а Батагов поразил ворота Паста — 4:5. В результате, «Полесье» получило за игру два очка, «Черноморец» — одно», — пишет официальный сайт ФК.

Главный тренер «Черноморца» Роман Григорчук, отвечая на вопрос журналиста «Что вы чувствовали во время серии пенальти?», сказал: «Вообще ничего не чувствовал. Был злым на то, что мы пропустили в конце» и выразил надежду, что недобрая традиция проигрывать в конце матча прервётся.

Турнирное положение команд: впереди «Полесье» — 5 очков, у «Черноморца» и «Металлиста» по 2 пункта, «Верес» очков ещё не приобрел.

Следующая игра «Черноморца» с «Вересом» 12 февраля, а сегодня, 8 февраля, запланирован очередной спарринг «Черноморца» во время второго тренировочного сбора в Турции с грузинским клубом «Сабуртало».

Фото: ФК»Черноморец»

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