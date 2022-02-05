На редкость захватывающий матч провели «моряки» с «металлистами» в Турции

В Турции продолжается футбольный турнир Winter Cup 2022, в котором играют четыре украинских клуба УПЛ и Первой лиги. Организаторами соревнований выступили телеканалы «Футбол 1/2/3».

Как сообщает ФК»Черноморец», «на редкость захватывающим получился, казалось бы, тренировочный матч. То обстоятельство, что он проводился в рамках турнира, сделало поединок насыщенным эмоциями, напряжённой борьбой за результат и максимальной самоотдачей футболистов».

Отмечается, что неторопливое начало игры закончилось на 11-й минуте, когда мощный «выстрел» Харриса из-за штрафной площадки благодаря рикошету не позволил Пасту отразить мяч — 0:1. «Моряки» повысили активность и достаточно быстро восстановили паритет. Кузыка сбили на левом фланге, Кравченко выполнил «стандарт» почти от боковой линии, Русин во вратарской пяткой переадресовал мяч Цоневу, и тот поразил ворота — 1:1.

«На 29 минуте «Черноморец» создал ещё один голевой момент, но без успеха — всего лишь угловой», — говорится в спортивном комментарии.

Когда харьковский вратарь ногами сбил «моряка», арбитр назначил пенальти. Юсов с «точки» поразил нижний угол ворот — 2:1.

Во втором тайме «Металлист» пошёл вперёд большими силами. У наших ворот стали возникать опасные моменты. Несколько раз отменную игру демонстрировал вратарь «Черноморца», но и он ничего не смог поделать, когда на 58-й минуте после навеса со «стандарта» от головы Вандерсона мяч влетел в наши ворота — 2:2.

На 69 минуте «моряки» забили классный гол: Русин подал, Юсов головой сбросил на Цонева, который одним касанием обыграл соперника, а вторым отправил мяч в сетку — 3:2.

Увы, довести матч до победы «Черноморцу» не удалось. На последней компенсированной минуте второго тайма «Металлист» получил право на штрафной удар в 20 метрах от ворот Паста. Балули выполнил навес на дальнюю штангу, и Риаскос сравнял счёт — 3:3.

Согласно регламенту турнира «Winter Cup», в случае ничейного результата соперники должны определять победителя в серии пенальти. В этой лотерее больше повезло харьковчанам: после удара Петкова мяч, чиркнув по перекладине, улетел за пределы поля. 5:6.

Главный тренер «Черноморца» Роман Григорчук, подводя итоги этой встречи, сказал: «Я в целом доволен. Вышла такая игра — немного больше, чем тренировочная, чем обычный спарринг. И это хорошо, для нас так точно, так как мы получили необходимую информацию по нашим новым футболистам, а у нас новые практически все. По этой причине эта информация очень важна для нас. И в целом я доволен игрой, ибо понимаю, что мы тренируемся не так давно и какое-то движение вперёд заметно. Видно, что мы понемногу прибавляем. Хотя работы ещё очень много».

Следующий матч турнира с участием «Черноморца» запланирован на 7 февраля. Соперником «моряков» будет житомирское «Полесье».

Как сообщала Одесса News, сбор в Турции продлится до 18 февраля.

Фото: ФК»Черноморец»

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