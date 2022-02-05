Кто в Одессе в понедельник, 7 февраля, останется без света

7 февраля в связи с проведением плановых и аварийных работ многим абонентам Одессы отключат электроэнергию.

Об этом сообщил «Блэкаут» со ссылкой на АО «ДТЭК Одесские электросети».

Энергоснабжение будет прекращено по таким адресам:

1-й Магнитогорский переулок, 1, 1/1, 1а, 3, с 09:00 по 17:00

1-й переулок Амундсена, 1, 24Б, корп.11, корп.13, корп.2, корп.4, корп.5, 1/, корп.1, корп.12, корп.8, корп.9, 1/11, 1/13, 1/7, 2, корп.6, 2/, корп.3, 2/10а, 2/11А, 2/2, 2/7, 2/8, 2А, 2Б, 2в, 3, корп.7, 3/, 4, 5, 5А, корп.10, 7, 8, 8А, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 13/, 13а, 14, 15, 15А, 16, 17, 17/17А, 17А, 18, 18а, 19, 19А, 19Б, 20, 20А, 21, 22, 22А, 22Б, 24, 24А, 6, с 09:00 по 17:00

1-я линия Марии Демченко, 30, 38, с 09:00 по 17:00

2-й Деревообделочный переулок, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 6а, 12а, 12б, 13а, 19, 38а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, с 10:00 по 16:00

2-й Магнитогорский переулок, 1, 1а, 2, 2А, 2а, 3, 4/11, 5, с 09:00 по 17:00

2-й переулок Амундсена, 1, 60А, корп.5, 3, корп.10, 3/, корп.11, корп.8, 3/11а, 3А, 4, корп.6, 4/, корп.13, корп.2, корп.3, корп.4, корп.7, корп.9, 5, корп.1, 5/, 5/13, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 11А, 2, 13, 14, 15, 15а, 16, 16А, 17, 17А, 19, 20, 21, 21А, 22, 22А, 23, 24, 24а, 25, 25А, 26, 27А, 28, 29, 29А, 30, 31, 32, 33, 34, 34А, 12, с 09:00 по 17:00

2-й Химический переулок, 7, с 10:00 по 16:00

3-й Деревообделочный переулок, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 16б, 46а, 71б, 12б, 6а, 31б, 14А, 50а, 33а, 42б, 91, 55а, 16а, 42а, с 10:00 по 16:00

3-й переулок Амундсена, 6, корп.12, корп.13, 6/, корп.11, 6/9, с 09:00 по 17:00

3-й Химический переулок, 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 8а, 14, 8б, с 10:00 по 16:00

4-й Деревообделочный переулок, 2, 4, 6Б, 50А, 61, с 10:00 по 16:00

4-й переулок Александра Невского, 36а, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 38б, 42а, 42б, 52, 36б, 38а, 46а, 46б, 46В, 40а, 48а, 48б, 48в, 40б, 50а, 50б, 50в, 50г, 44а, с 09:00 по 17:00

6-я линия Марии Демченко, 38, с 09:00 по 17:00

Авиационная улица, 1, с 08:30 по 19:00

Агрономическая улица, 60, 62, 64, 66, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 97Б, 66А, 112а, 72А, 99а, 114а, 89а, 115а, 135, 116/, корп.1, корп.2, корп.3, 116а, 116б, 116в, 116г, 70А, 117А, 102А, 118/, 118а, 118а/, 118б, 118В, 118г, 102Б, 119Б, 119в, 103А, 84А, 76а, 122а, 122б, 122в, 122г, 122д, 122Е, 122н, 105а, 86А, 124а, 124б, 124г, 106а, 125а, 86б, 126а, 126б, 126в, 107А, 76б, 128а, 128б, 108а, 87а, 130а, 97А, 110А, 132а, 132Б, 132г, 110в, 110г, 110д, 212б, 210А, 138а, 138Б, 138Г, 199б, 197б, 140/, 140а, 140Х, 197а, 196а, 142а, 195а, 143а, 143б, 189В, 144а, 189б, 189а, 187а, 147/А, 183Б, 148а, 183А, 149а, 179в, 179а, 151а, 177/, 152а, 176б, 153А, 154а, 176а, 174з, 174В, 174б, 174А, 160а, 160Б, 160В, 173Г, 173в, 173А, 163А, 171б, 164/А, 164Б, 171а, 169В, 166/Б, 166а, 169а, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 157, 158, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 186, 187, 188, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 203, 207, 208, 210, 212, 214, 221, 223, с 09:00 по 17:00

Агрономический переулок, 1, 8а, 1б, 1В, 1Г, 2, 2а, 1а, 4, 5, 6, 6а, 8, 3, с 09:00 по 17:00

Академика Вильямса улица, 1, 19/1, 1б, 1в, 2, 2А, 2Б, 3, 3А, 3б, 4, корп.1, 5, 5А, 5Б, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 15А, 15Б, 16, 16/1, 16А, 17, 17А, 17Б, 17В, 1а, 19, 19а, 19Б, 20, 20/, 22, 24, 24Б, 24В, 24Д, 26, 26/, корп.3, корп.6, 26А, 26Б, 26В, 28, 28А, 28Б, 30, 30а, 31, 32, 32/1, 32А, 34, 2лин, корп.43, 21, 21В, 33А, 18, с 09:00 по 17:00

Армейская улица, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 15А, 23, 17А, 18а, корп.1, 16/, 16/1, с 06:00 по 21:00

Ботанический переулок, 2, 2А, 4, 6, с 06:00 по 21:00

Василия Симоненко улица, 2А, с 09:00 по 17:00

Водный переулок, 1, 2, 3, 4, 5, 4/, корп.3, корп.6, 4/3, 4/6 А, 4/6 Б, 4/6В, 4/6г, 4/6д, 4А, 4а, корп.1, 4Б, 3А, 5/, корп.4, 19А, 7а, 17а, 13А, 9А, 11в, 11А, 11Б, 7, 8, 9, 11, 13, 17, 19, 21, с 09:00 по 17:00

Гагарина проспект, 7, 10, 10А, 11, 13, с 06:00 по 21:00

Гаршина улица, 9, с 09:00 по 17:00

Генерала Плиева улица, 1Б, 1В, с 09:00 по 17:00

Греческая улица, 23, 26/, корп.28, 30, 32, с 09:00 по 18:00

Дача Ковалевского улица, 20, 140А, корп.8, 26, 32, 32А, 33, 34, 34А, 34Б, 37, 38А, 39, 39А, 40, 40А, 40Б, 41, 41а, 41Б, 42, 42а, 43, 43А, 45, 46, 47, 47А, 48, 48/, корп.1, 48А, 50, 51, 51/, корп.4, 51А, 51В, 52/, корп.2, 52А, 53, 54, 55, 55А, 56, 56А, 57, 58, 59, 60, 61, 61/, корп.3, 61В, 63/, корп.5, 66/, 66А, 68, 69, 70, 72, 73, 73а, 74/, 75, 76, 76Б, 77, 77/, корп.79, 78, 81/, 81м/, корп.43, 81Н, 82, 83/, корп.6, корп.7, 24/, 85, 85/, 88, 90, 92, 94, 94А, 96, 100, 100А, 102, 104, 106, 106А, 108, 110, 112, 114, 116, 119, 119А, 119Б, 122, 124, 126, 126А, 136, 136А, 2, 14А, 28, 28Б, 30, 30/, 30А, 30б, 35А, 36, 36А, 39Б, 44, 50А, 58/2, 62А, 63, 64, 67, 69А, 71, 74, 80, корп.15, 81/1, 81/Д, 81/м, 81А/5-, 81А/8-, корп.9, 81Б, 81б/, 81в, 81Г, 81Д, 81д/, корп.27, 81Е, 81Е/, корп.30, 81Ж, 81Ж/, 81К, 83, 89/1, 98, 102а, 110/, 116А, 116Б, 140, 84, с 09:00 по 17:00

Дачная улица, 7, 7а, 9, с 09:00 по 17:00

Дворянская улица, 12, 16, 18, 20, 21, 22, 25, с 08:00 по 19:00

Деревообделочная улица, 45, 49а, с 10:00 по 16:00

Екатерининская улица, 19, 21, с 09:00 по 18:00

Елисаветинская улица, 1, 21а, 6, 7, 7а, 9, 9а, 10, 3, 13, 15, 17, 17гар, 18, 19, 21, 11, с 08:00 по 19:00

Испанский переулок, 1, корп.2, 1/, корп.1, корп.3, 17А, с 09:00 по 17:00

Килевой переулок,1, 9а, 2а, 2б, 3, 4, 2, 5, 6, 7, 9, 4А, с 09:00 по 17:00

Коблевская улица, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, с 08:00 по 19:00

Кольцевая улица, 2, 7, 10, 12, с 09:00 по 17:00

Комитетская улица, 11/17, корп.1, корп.2, 17, корп.19, 17/, 17/19, с 09:00 по 19:00

Конная улица, 2/, корп.4, 2/4, 6, 8/, корп.10, 8/10, 12, 14, с 08:00 по 19:00

Котляревского улица, 12б, с 09:00 по 17:00

Круговая,1,2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 10А, 17, 11А, 7А, 12А, 12Б, 4а, 14А, 14б, 1Б, 15А, 15Б, 3А, 1А, 17А, 17Б, корп.37, 18А, 18Б, 35/, 33А, 23Б, 23А, 22А, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, с 09:00 ло 17:00

Круговой переулок, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 7в, 6А, 13, 10А, 4А, 7Б, 7А, с 09:00 по 17:00

Крушельницкой улица, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 4А, 2А, 11а, 3а, 12а, 6б, 3Б, 14а, 17, 8А, 16а, 8Б, 35б, 35а, 19а, 30а, 29к, 29а, 22а, 28А, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, с 09:00 по 17:00

Львовская улица, 1, 28а, корп.10, 1А, 1в, 1Г, 2, 2/1, 2а, 2Б, 2В, 4, 6, 7, 8, 9, 9/6, 10, 10/, 1/, 10а, 10б, 11, 12а, 13, 14а, 15, 18, 18а, 18б, 20, 20а, 20Б, 22, 22а, 24, 26, 28, корп.1, с 09:00 по 17:00

Магнитогорская улица, 1, 2, 3, 1/, корп.1, 1А, 1Б, 1В, 1Г, 1Д, 4, 2а, 2б, корп.3, 3/, корп.5, 3/12, 3а, 3в, корп.2, 4а, 20а, 14а, 14/8, 12а, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, с 09:00 по 17:00

Магнитогорский переулок, 1в, с 09:00 по 17:00

Марии Демченко ул., 28,38Б,29А,29Б, 30, 30А, 30Д, 31, 31Б, 32, 29, 32В, 34, 34а, 34Б, 36А, 36Б, корп.2, 38А, 32Б, с 09:00 до 17:00

Маршала Говорова улица, 5А, 5Б, с 06:00 по 21:00

Маршала Малиновского улица, 18А, 18Б, 18В, с 09:00 по 19:00

Мастерский переулок, 1а, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 6б, 3а, 7а, 2а, 4а, 2б, 10а, 10б, 6а, с 09:00 по 17:00

Маячный переулок, 1, корп.2, корп.1, 3, 3/, 1/, 3б, 5., 7., 9., 3а, с 09:00 по 17:00

Михаила Грушевского улица, 39/2, корп.1, корп.3, 39/, 39-2, с 10:00 по 16:00

Михаила Грушевского улица, 39/1, корп.3, корп.4, корп.5, 39/3, с 09:00 по 17:00

Мичурина улица, 1, 44А, 1б, 1в, 2, 2а, 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7, 7а, 7б, 7Г, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 12а, 13, 13а, 13б, 1а, 14а, 15а, 15б, 16, 16а, 16б, 17, 17а, 18, 20, 20а, 22, 22а, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 41, 42, 44, 14, с 09:00 по 17:00

Молодёжная, 1а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 16а, 6А, 9Б, 18/, корп.1, 18а, 2а, 10а, 20а, 36А, 21а, 31/, 29А, 23б, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 47, 49, с 09:00 по 17:00

Нежинская улица, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, с 08:00 по 19:00

Николая Гумилёва улица, 1, 26б, 2, 2А, 4а, 5, 8, 9, 9/, корп.2, 9б, 10, 11, 12, 13, 13а, 13б, 14, 14а, 1а, корп.1, 15, 15а, 15Б, 16а, 16б, 17, 17а, 18, 19, 19а, 20, 21А, 22, 24а, 26, 26А, 14а, с 09:00 до 17:00

Николая Гумилёва улица, 3, 5, 6, 9-9/А, 13, 13/, корп.1, 16, 23, 24, с 09:00 по 17:00

Николая Михновского улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 49, 50, 51, 53, 2г, 10а, 10в, 10г, 10д, 10е, 2е, 11а, 1б, 12а, 12б, 3А, 13а, 13в, 13Г, 1г, 14А, 4а, 15а, 15б, 15в, 4б, 16а, 16б, 16в, 4в, 17а, 17к, 4г, 18а, 1а, 18в, 18г, 18е, 18Є, 18з, 18р, 4д, 4е, 20а, 20б, 4з, 21а, 21б, 21В, 4к, 22а, 22б, 22в, 4м, 23а, 23б, 23в, 63, 24а, 24б, 5а, 25а, 25Б, 25в, 2/1, 27б, 27в, 27г, 27д, 27ж, 6а, 29а, 29б, 29в, 29г, 29е, 29Е/1, 6б, 31в, 31г, 31ж, 6в, 33А, 6г, 35а, 35ж, 2а, 37а, 2б, 39а, 8а, 8б, 8в, 47а, 47б, 47в, 8г, 49а, 49б, 49в, 8д, 2в, 9а, 18б, с 09:00 по 17:00

Новый переулок, 1А, 14а, 2, 2а, 3, 3А, 4, 5, 5а, 6, 1, 8, 8а, 8б, 8в, 10, 12, 12а, 12б, 14, 7, с 09:00 по 17:00

Ольгиевская улица, 1, 3, 5, 5а, 5в, 7, с 09:00 по 17:00

Оранжерейный переулок, 1, 20А, 3, 3А, 4, 4А, 5, 6, 7, 7/А, 7А, 8, 8А, 8Б, 9, 9А, 9Г, 9Д, 2, 10А, 11, 11А, 11Б, 11В, 11Г, 12, 12А, 13, 14, 14А, 15, 16, 16А, 16Б, 17, 19, 10, с 09:00 по 17:00

Пастера улица, 17, 19, 21, 23, 25, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 58, 60, 62, 64, 48а, 46а, 44а, с 08:00 по 19:00

переулок Академика Вильямса, 2а, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 17, 18, 7Б, 3а, 21, 15а, 15б, 7а, 9а, 8а, с 09:00 по 17:00

переулок Амундсена, 1, 2, корп.4, 3/, корп.12, с 09:00 по 17:00

переулок Крушельницкой, 1, 1а, 2, 3, 5, 5а, с 09:00 по 17:00

переулок Людмилы Гинзбург, 1а, корп.1, 1, 2, 3, 3а, 3б, 4, 4б, 1б, 5б, 6, 8, 8а, 9, 12б, 3/, 5а, с 09:00 по 17:00

переулок Маланова, 1, с 08:00 по 19:00

переулок Павлова, 3, с 09:00 по 17:00

переулок Панченко, 1а, 1б, 2, корп.1, 2А, 2б, 2В, 2Г, 3, 1, корп.4, 4, 6, 6А, 7, 8, 10, 12, 3/, с 09:00 по 17:00

переулок Петра Калнышевского, 1а, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 2а, 8а, 8в, 4а, с 09:00 по 17:00

Пестеля улица, 6а, с 09:00 по 17:00

Пестеля улица, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 29, 33, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 59, 61, 63, 95б, 91А, 81Б, 81А, 71а, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 97, с 10:00 по 16:00

Преображенская улица, 15, 17, 21, 23, 24, 28, 30, с 08:00 по 19:00

Промышленная улица, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 151, 153, 155, 157, 149а, 149б, 149в, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 195, с 10:00 по 16:00

Промышленная улица, 8л, с 09:00 по 17:00

Промышленный переулок, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 12а, 36а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 34, 38, с 10:00 по 16:00

Ришельевская улица, 12, 14, с 09:00 по 18:00

Романа Кармена улица, 9, 9А, 9б, 9Е, 10, 11, 11А, с 06:00 по 21:00

Рулевой переулок, 1а, 12А, 1, 1/, корп.10, 2а, 3, 3а, 4, 1Б, 4б, 6-, корп.8, 6-8, 10, 10А, 12, 4а, с 09:00 по 17:00

Рыбачья Балка улица, 1Г, с 09:00 по 17:00

Савранская улица, 22, 22а, 24, 24а, 26, с 09:00 по 17:00

Садовая улица, 11, 13, 15, 17, 19, 21, с 08:00 по 19:00

Садовского улица, 1, 47А, 2, 2А, 3, 4, 4/, корп.2, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 11б, 12, 12а, 12б, 13, 13А, 13б, 13в, 13г, 14, 14-14А, 14а, 15, 15а, 15б, 15б-1, 16, 17, 17А, 1А, 18а, 19, 20, 20А, 20Б, 21, 22, 22а, 23, 24, 25, 26а, 27, 27а, 28, 29, 30а, 30б, 31, 31/а, 31а, 32, 33, 35, 37, 37а, 39, 41, 41а, 43, 43А, 45, 45А, 45б, 47, 18, с 09:00 по 17:00

Саксаганского улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 12/, 19А, корп.1, 12А, 6А, 22А, 1Б, 10. 12А, 7А, 25а, 25Б, 1А, 35, 17А, 17б, 29А, корп.2, 31А, 18А, 16А, с 09:00 по 17:00

Скворцова улица, 15, 22Г, 18/, корп.2, 20, 18, 22, 22А, 22Б, 22В, 20А, с 08:30 по 19:00

Соборная площадь, 2, 4, 6, с 08:00 по 19:00

Софиевская улица, 1, 3, 7, 8, 7а, 5б, 9, 10, 11, 13, 14, с 08:00 по 19:00

Тарутинская улица, 1, 11а, 2а, 3, 4, 4а, корп.1, 5, 2, 6а, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 6, с 09:00 по 17:00

Торговая улица, 20, с 08:00 по 19:00

Фёдора Пишенина улица, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 14А, 12А, 12Б, 16А, 17, 23А, корп.1, 19А, 23/, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 27, с 08:30 по 19:00

Фонтанская дорога, 88, 88А, 90, с 09:00 по 17:00

Художника Фёдорова улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 31, 35, 1а, 8/, корп.4, 8-/7, 8А, 8в, 8е, 8ж, 4а, 9/1, 9/2, 9/3, 9а/, 9б, 9В, 9в, 4Б, 10а, 1/, 37, 5/, 12/, 12а, корп.1, корп.7, 14/, корп.3, корп.5, корп.6, 14а, 5а, корп.2, 16а, 16б, 6/, 17/, корп.19, 17/Д, 17б, 17В, 17в, 17г, 17г-, корп.8, 18/, корп.9, 18/1Б, 18а, 6а, 19/, 19а, 3а, 20/, 20/1, 20/А, 7/, 21/, 7А, 7б, 10б, с 09:00 по 17:00

Хуторская улица, 1, 95г, 2а, 2б, 2г, 2д, 2ж, 3, 4, 4а, 4б, 4в, 5, 5а, 5б, 6, 7а, 7б, 8, 9, 9а, 1а, 10а, 11, 12, 12а, 12б, 13, 14, 16, 16а, 18, 18а, 20, 20а, 22, 24, 24а, 81з/1, 93, 94, 94а, 10, с 09:00 по 17:00

Цебриковская улица, 1а, 13а, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5, 1, 6г, 7, 7а, 8, 8а, 9, 13, 6, с 09:00 по 17:00

Шампанский переулок, 9, с 06:00 по 21:00

Шахтинский пер.,18,20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 28б, 21а, 29а, 30, 40а, 32а, 38а, 31, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, с 09:00 по 17:00

Шебелинский переулок, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 15А, 13А, 27, 18а, с 09:00 по 17:00

Шевченко проспект, 6, 9, 11, корп.1, корп.10, корп.2, корп.3, корп.5, корп.6, корп.7, корп.4, 6/10, 8/, корп.11, корп.12, корп.13, корп.9, 8/9, 13, 6/, корп.8, с 06:00 до 21:00.

Как сообщала Одесса News, Одесский городской голова Геннадий Труханов предупредил жителей города о возможных веерных отключениях нынешней зимой.

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