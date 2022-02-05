Элеонора Бутенко приглашает на свою выставку: будут живопись, графика, керамика…

В выставочном зале Одесского областного центра украинской культуры открылась персональная выставка Элеоноры Бутенко «Моё вдохновение».

Элеонора Бутенко – стипендиат областной премии им. Р.Палецкого в 2021 году в номинации «Художественные изделия из природных материалов». Окончила художественно-графический факультет НПУ им.К.Д.Ушинского (изобразительное искусство), магистр. Работает преподавателем изобразительного искусства в Черноморском лицее №3, успешно совмещает творчество с обучением детей живописи.

Элеонора – творческая, разносторонняя, креативная личность. Работает в различных техниках изобразительного и декоративно-прикладного искусства: живопись, графика, художественная керамика, монотипия, пастель.

Активный участник всеукраинских и областных выставок.

Выставка будет работать по 15 февраля ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Одесса, ул. Польская, 20, выставочный зал Одесского областного центра украинской культуры (вход свободный с соблюдением всех карантинных требований).

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