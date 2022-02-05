На будущей дороге к Одесскому порту строят КПП

В Одессе продолжается сооружение подъездной дороги к морскому порту в рамках реализации программы Президента Украины «Большое строительство».

Как сообщает пресс-служба Одесской областной госадминистрации, для того, чтобы создать условия для быстрой проверки и пропуска грузовиков на таможне, на подъезде к строящемуся контрольно-пропускному пункту дорога в порт будет расширена с двух полос движения до шести.

«На участке контрольно-пропускного пункта уже устроены два слоя песка для усиления грунтов; два слоя щебёночно-песчаной смеси; геотекстиль typar sf 40 для укрепления основания. Следующий этап работ – устройство двух слоёв бутового камня и цементобетонного покрытия», — говорится в сообщении.

На основном проезде продолжаются работы по устройству основания дороги из песка и укреплению геотекстилем, а на предстоящей эстакаде идёт монтаж каркаса ригелей и буровых столбов.

Будущая дорога в Одесский морской торговый порт будет протяжённостью 5,3 км и с шириной проезжей части, изготовленной из монолитного цементобетона, 8 метров. Длина эстакады – 546 метров.

Также будет построена TIR-площадка для отстоя крупновесового автотранспорта вместимостью до 300 машин; две площадки взвешивания-в-движении (WiM) для контроля весовых норм и контрольно-пропускной пункт с расширением дороги до шести полос.

Как отметил глава Одесской областной государственной администрации Сергей Гриневецкий, в 2022 году в рамках реализации программы Президента «Большое строительство», в Одесской области запланировано построить и отремонтировать 190,3 километров государственных дорог и 72,49 км местных дорог.

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