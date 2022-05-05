7 мая закроют движение возле посёлка Великодолинское

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ железнодорожного переезда на 29 км (возле пгт Великодолинское) автомобильной дороги государственного значения Н-33 Одесса – Белгород-Днестровский – Монаши (М-15) будет закрыто движение.

Об этом сообщает официальный сайт «Одеса» горсовета.

Движение на данном участке дороги будет закрыто для всех видов транспорта 7 мая с 06:00 до 19:00.

Во время действия ограничений водителям предлагают пользоваться объездным путём через пгт Великодолинское, чтобы объехать место проведения ремонтных работ.

Схема объезда железнодорожного переезда:

Как сообщала Одесса News, в рамках капитального ремонта перекрыто движение по Деволановскому спуску в Одессе, на участке между ул. Еврейской и Карантинным спуском, до 1 июня 2022 года.

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