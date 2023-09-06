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В срок не уложились: замену труб в Одессе по ул. Самолётной продлили до 1 октября

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В связи с продлением срока проведения работ по замене труб коллектора, а также восстановлению асфальтового покрытия ул. Самолётной движение автотранспорта на участке этой улицы временно закрыто до 1 октября 2023 года.

Движение закрыто на участке от перекрёстка улиц Овидиопольской и Самолётной до перекрёстка улиц Самолётной и Кустанайской.

Одесса News информировала, что в связи с проведением работ по реконструкции перекрёстка улиц Старопортофранковской и Пантелеймоновской в Одессе с 6 сентября движение трамвайных маршрутов №5, 17, 28 будет временно приостановлено.

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