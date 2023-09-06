Одесский Театр «Маски» расскажет, о чём молчат мужчины

«ДИКАРЬ FOREVER или О чём молчат мужчины?» — самый смешной и самый мудрый спектакль об отношениях Мужчины и Женщины!

О том, что нас объединяет, влечёт друг к другу. И том, что нас разъединяет. Да, мы разные, мы противоречивые. Но мы и уникальны, мы единственны в своём роде. Любящие и любимые, счастливые и несчастные.

Всю правду о семейной жизни расскажет театр «Маски» 10 сентября.

Приходите в Дом клоунов к 18 часам.

Адрес: ул. Ольгиевская, 23.

Стоимость билетов от 240 гривен. Их таки можно купить здесь.

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