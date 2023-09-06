Железнодорожная станция Рени на грани остановки из-за накопления вагонов

На железнодорожной станции Рени (Одесская область) сложилась критическая ситуация с накоплением вагонов, в настоящее время туда следует 878 единиц подвижного состава.

Об этом заявил глава Одесской дирекции железнодорожных перевозок регионального филиала «Одесская железная дорога» АО «Укрзализныця» Рустам Рустамов на совещании представителей компании с перевозчиками Румынии и Молдовы 5 сентября, сообщает Rail.insider.

«Станция находится практически на грани остановки», — подчеркнул он, отметив, что сейчас на стык Августовское-1-Басарабяска следует 758 вагонов. Из них 600 – для румынского порта Галац.

По состоянию на 5 сентября парк по станции Рени достигает 878 вагонов. Из них более 350 единиц (280 груженых и 78 пустых) — для порта Галац.

Ситуация осложняется тем, что ОЖД не может планировать передачу вагонов хотя бы на три дня вперёд, ведь не получает соответствующей информации от иностранных коллег.

«Мы не знаем, что готовить для вас. Затем, когда приходит заявка, нам нужно еще выдержать по каждой номенклатуре суточную норму, ведь больше вы не берёте. Наличие — более 800 вагонов, и это всё блокирует нам станцию Рени. А дальше рано ли поздно у нас заблокируется Августовское-1-Басарабяска», — заявил заместитель директора департамента коммерческой работы АО «Укрзализныця» Валерий Ткачёв.

Он также попросил иностранных коллег планировать перевозку на двое-трое суток.

«Переговорите со всеми получателями и через молдавскую сторону передавайте Одесской железной дороге планы на двое-трое суток. Мы под вас сформируем в рамках суточной нормы, ещё каких-то требований необходимые поезда», — добавил Ткачёв.

Одесса News информировала, что 24 августа 2023 года Верховная Рада ратифицировала внесение изменений в Соглашение между Правительством Украины и Правительством Республики Молдова о деятельности железнодорожного транспорта. Принятые изменения позволят осуществлять транзитные перевозки на участке Этулия (Молдова) – Рени (Украина) – Джурджулешты (Молдова) без трёхсуточной остановки в Рени.

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