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Транзитные грузы не будут стоять по трое суток на станции Рени Одесской области

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Ратифицированные Верховной Радой изменения в соглашение между Украиной и Молдовой о деятельности железнодорожного транспорта позволят осуществлять транзитные перевозки по упрощённой процедуре.

Об этом в Facebook сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

«24 августа Верховная Рада ратифицировала внесение изменений в Соглашение между Правительством Украины и Правительством Республики Молдова о деятельности железнодорожного транспорта. Принятые изменения позволят осуществлять транзитные перевозки на участке Этулия (Молдова) – Рени (Украина) – Джурджулешты (Молдова) без трёхсуточной остановки в Рени», — говорится в сообщении.

Отмечается, что нововведения будут касаться подвижного состава всех форм собственности и грузов, следующих со станций Республики Молдова и Украины или транзитом через их территории в направлении молдавского Джурджулешты и румынского Галац-Ларга.

По словам вице-премьер-министра по восстановлению – министра развития общин, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова, такие изменения позволяют значительно ускорить и увеличить железнодорожные грузоперевозки между Украиной и Молдовой, а также существенно повысить экспортный потенциал портов Дунайского кластера.

В Минвосстановлении отмечают, что принятые изменения будут способствовать увеличению пропускной способности пунктов пропуска Фрикацей-Этулия и Рени-Джурджулешты.

Как сообщала Одесса News, в августе 2023 года поезд с 61 вагоном зерна следовал из Молдовы в речной порт Рени в Одесской области, 6 вагонов которого опрокинулись в результате аварии.

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