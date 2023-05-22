Россия продолжает блокировать украинский морской порт Южный и после продления соглашения о «зерновой инициативе».

Об этом заявило 21 мая в Facebook Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

«Работа «зерновой инициативы» возобновилась, но Россия в СКЦ (совместном координационном центре) продолжает блокировать входной флот на наиболее глубоководный порт Южный», – говорится в сообщении.

В Мининфраструктуры отметили, что подобное происходит с 29 апреля.

«Так, 19 мая в инспекции и регистрации судов на порт Южный Россия отказала в одностороннем порядке и без объяснения причин. 20 мая все заявленные на порт Южный инспекции Россия вновь вычеркнула как из регистрационного списка, так и из инспекционного плана. 21 мая запланировано только четыре инспекции, но снова без судов на порт Южный», – объяснили в ведомстве.

Украинское министерство называет действия страны-оккупанта РФ «деструктивной политикой».

«Сейчас в порту Южный более 1,5 млн тонн агропродукции для 10 стран мира, в том числе Африки и Азии, должны быть загружены на 26 судов, которые продолжают ожидать в территориальных водах Турции», – сказано в посте.

В Мининфраструктуры подчеркнули, что из-за нехватки флота порт Южный остановлен.

«Фактически Россия не допускает его к участию в «зерновой инициативе», что является очередным грубым нарушением подписанного соглашения. Таким образом, Россия нашла новый путь, как снизить эффективность «зернового соглашения» и, соответственно, уменьшить экспорт на потребности мира. Ведь порт Южный является крупнейшим портом по пропускной способности, и его исключение существенно повлияет на уменьшение экспортных объёмов», – отметило министерство.

Украинское ведомство заявило в связи с этим, что «Россия ещё раз демонстрирует, что для неё не существует ни норм международного права, ни принципов».

«Страна-агрессор не планирует выполнять договорённости, под которыми она сама подписалась, и продолжает использовать еду как оружие в политике шантажа. Надеемся, партнёры по сделке найдут решение. В противном случае, вынуждены констатировать, что «зерновая инициатива» не работает на условиях подписанного всеми сторонами соглашения», – предупредили в Мининфраструктуры.

Как сообщала Одесса News, 22 июля 2022 года в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна из трёх портов. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договорённости о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы 1 августа 2022 года. Также в «зерновом коридоре» участвовали порты Черноморска и Южного. Благодаря черноморской «зерновой инициативе» снизились цены на продовольствие, что косвенно спасло от голода более 100 млн человек, заявили в ООН в октябре.

18 марта 2023 года в ООН подтвердили продление «зернового соглашения». Но в коммюнике, опубликованном на сайте организации, не было указано, на какой срок.

5 мая стало известно, что переговоры по «зерновой инициативе» зашли в тупик после того, как Турция, Россия, Украина и ООН не пришли к соглашению о допуске новых судов для транспортировки украинского зерна.

РФ грозила, что «зерновая сделка» «прекратит своё существование, если до 18 мая РФ не получит гарантий выполнения её требований, в том числе по аммиаку (Москва добивается его экспорта через трубопровод Тольятти–Одесса), и выступала против «расширения или бесконечного продления» соглашения.

18 мая в Мининфраструктуры Украины сообщили, что «зерновой коридор», несмотря на заявления о его разблокировании, не работает и совместный центр в Стамбуле не инспектировал суда ни 17-го, ни 18 мая. 19 мая РФ согласилась возобновить инспекции судов, которые в рамках «зерновой инициативы» идут в Одессу и Черноморск, рассказали в ведомстве.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod